SAN BENEDETTO – Nella serata del 31 agosto 2025, presso lo Stadio Mandela di San Benedetto del Tronto, si è tenuto il concerto del noto rapper Sfera Ebbasta, che ha richiamato migliaia di spettatori.

Al termine dell’evento, un giovane si è rivolto al personale del Commissariato della Polizia di Stato di San Benedetto del Tronto, presente sul posto per il servizio di ordine pubblico, denunciando il furto con strappo della propria catenina in oro, avvenuto durante la calca del concerto.

Sulla base delle descrizioni fornite dalla vittima, gli agenti sono riusciti a intercettare un sospettato mentre si stava allontanando dall’area dello stadio. Si tratta di un uomo di origine campana, con precedenti per truffa, che tuttavia non è stato trovato in possesso della refurtiva al momento del controllo.

Nel frattempo, altre persone – in gran parte giovani provenienti anche da fuori regione – hanno segnalato episodi simili, denunciando il furto delle loro catenine durante l’affollamento.

Il primo sospettato è stato accompagnato in Commissariato per alcune notifiche a suo carico e, al termine delle formalità, è stato rilasciato. Tuttavia, in considerazione dei precedenti penali e del profilo ritenuto di elevata pericolosità, gli agenti hanno deciso di monitorare i suoi movimenti.

Poco dopo, l’uomo è stato visto salire su una vettura a noleggio insieme ad altri individui. Il veicolo è stato fermato da una Volante del Commissariato e sottoposto a controllo. L’intuizione dei poliziotti si è rivelata fondata: addosso a uno degli occupanti sono state rinvenute tre catenine in oro.

Due dei monili sono stati riconosciuti e restituiti ai legittimi proprietari. La terza catenina, per la quale al momento non è stato possibile identificare il proprietario, è stata sequestrata in attesa di ulteriori accertamenti.

I cinque uomini a bordo del veicolo, tutti di origine campana e di età compresa tra i 30 e i 50 anni, sono stati condotti presso il Commissariato e denunciati in concorso per i furti con strappo avvenuti durante il concerto, reati compiuti approfittando della confusione e dell’elevato affollamento.

L’intera vicenda è ora al vaglio dell’Autorità Giudiziaria, di fronte alla quale i cinque indagati potranno fornire la propria versione dei fatti. Intanto, nei loro confronti si valuta l’emissione di un provvedimento di divieto di ritorno nel Comune di San Benedetto del Tronto, come misura di prevenzione.

La Polizia di Stato, infine, invita i giovani e tutti i partecipanti a eventi affollati a non portare con sé oggetti di valore come orologi o collane, considerate le ormai frequenti azioni criminali che approfittano della calca per compiere furti fulminei e poi far perdere le tracce tra la folla.