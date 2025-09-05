SAN BENEDETTO – Ultimo appuntamento del format estivo “Tatto, Contatto e Amore”, un ciclo di conferenze su aspetti della psiche umana, organizzato dall’associazione A.Pro.S.I.R. e patrocinato dal comune di San Benedetto.

Martedì 9 settembre, alle ore 21, presso la Palazzina Azzurra, si terrà l’ultima conferenza dal titolo “La violenza tra genitori è sempre violenza verso i figli”, organizzata da Adamo De Amicis, vice presidente A.Pro.S.I.R, con la collaborazione di Mara Vena, operatrice del call center dell’associazione e Ida Romani, presidente dell’associazione AIDA 2.0, che affronterà il tema cruciale delle enormi difficoltà che le coppie in fase di separazione incontrano nel proteggere i figli dagli effetti dei loro conflitti e dalla loro incapacità di salvaguardare una genitorialità sana e rispettosa. L’iniziativa gode anche del patrocinio della CPO regione Marche, della CPO della provincia di Ascoli Piceno e del Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza della Regione Abruzzo, oltre che di sedici associazioni impegnate a livello nazionale al contrasto della violenza per una vera parità tra uomo e donna.

Modererà l’evento e introdurrà i relatori Antonella Baiocchi, direttrice scientifica del format, psicoterapeuta ed esperta in criminologia. I relatori saranno Paolo Raneri, già Giudice Onorario Minorile, docente e analista di comunità, esperto in psicologia sociale, di comunità e in relazioni transculturali, Giulio Marini, avvocato, solicitor-Scozia, abilitato al patrocino presso la Corte Penale Internazionale dell’Aja, e Alessandro Capograssi, avvocato patrocinante in Cassazione, civilista e penalista. Saranno presenti, inoltre, Marco di Marco, Segretario Generale dell’associazione ICASK (International Child Abduction Slovakia) ed Emanuele Mencarelli, presidente dell’associazione Papà Insieme di Assisi.

Dalle ore 22,45 dolci e musica per tutti i presenti.

L’evento sarà trasmesso da QTV sul canale 244 DGT SmartTV e in web streaming Tv su www.quiradiolondra.tv e sarà visibile in diretta streaming su Facebook “Antonella Baiocchi Profilo 2“. In caso di maltempo, la conferenza si terrà presso l’Auditorium Tebaldini in viale De Gasperi 14.

Per informazioni: 351 520 7557.