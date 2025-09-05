PISA – La mattina del 26 agosto, durante il XXIX Convegno dell’A.T.I. “Luce delle genti. Cristo, la Chiesa, l’evangelizzazione a 60 anni dal Vaticano II”, presso l’Auditorium Giuseppe Toniolo, ho colto la pausa per avvicinare Severino Dianich e proporgli un’intervista. Ammetto di averlo fatto con un certo timore, temendo di interromperlo nei saluti ai tanti colleghi presenti; invece, con la naturalezza che lo contraddistingue, mi ha accolto con un sorriso e ha accettato subito la mia richiesta.

Parlare con Severino Dianich significa entrare in dialogo con uno dei massimi teologi italiani, un uomo che ha saputo tenere insieme rigore accademico e passione pastorale.

Nato a Fiume il 2 ottobre 1934 da genitori istriani, fu costretto a fuggire in Italia nel novembre 1948 con la famiglia, stabilendosi a Pisa. Conseguì il dottorato in teologia alla Pontificia Università Gregoriana di Roma, con una tesi su “L’opzione fondamentale in San Tommaso d’Aquino”. Ordinato sacerdote nel 1958, ha insegnato presso la Facoltà Teologica di Firenze, occupandosi in particolare di ecclesiologia: lo studio della Chiesa, della sua natura, della sua missione, delle sue origini e della sua vita interna. Ha insegnato e tenuto seminari in molte università, nazionali e internazionali, tra cui Roma, Milano, Pisa e Barcellona. Fondatore dell’Associazione Teologica Italiana (A.T.I.) nel 1967, ne è stato presidente dal 1989 al 1995. Dal 2011 è Vicario Episcopale per la Pastorale della Cultura e dell’Università nella diocesi di Pisa, oltre che direttore spirituale del seminario arcivescovile.

Dianich ha attraversato la storia del Novecento con lo sguardo del teologo e il cuore del pastore. Professore, scrittore e instancabile animatore culturale, non ha mai smesso di interrogarsi sulla Chiesa e sul suo volto nel mondo di oggi.

Tra i suoi testi più noti cito soltanto alcuni titoli: La Chiesa, mistero di comunione; La Chiesa e le sue chiese. Teologia e architettura; Diritto e Teologia. Ecclesiologia e canonistica per una riforma della Chiesa; Magistero in movimento. Il caso papa Francesco; Gesù. Un racconto per chi non ne sa nulla… o ha dimenticato; Troppo breve il mio secolo. Cose vissute (2023), un’autobiografia che racconta la sua esperienza dall’infanzia a oggi; Chiesa e laicità dello Stato. La questione teologica (2011), una riflessione sul rapporto tra Chiesa e società secolarizzata.

Pochi teologi possono dire di aver trasformato la loro disciplina in pietra e cemento. Severino Dianich sì: accanto ai libri di ecclesiologia, ha fondato un master dedicato a pensare e costruire le chiese come spazi di comunione. In questa intervista ci offre uno sguardo originale sul futuro della comunità cristiana.

Non si è limitato a riflettere in astratto sulla Chiesa come comunità: ha voluto capire come anche lo spazio fisico – l’edificio, le forme, la disposizione dei fedeli e dell’altare – possa incarnare la teologia della comunione. Tanto da fondare un Master in Teologia e Architettura delle Chiese, caso quasi unico al mondo, mettendo in dialogo architetti, artisti e teologi.

Un dettaglio curioso, e al tempo stesso segno di una novità unica, è che amava discutere con architetti sui progetti delle nuove chiese non tanto in termini estetici, quanto come se fossero veri e propri “trattati di ecclesiologia in pietra”.

Nonostante una carriera accademica che lo ha reso punto di riferimento internazionale, Dianich si presenta sempre con la semplicità di un prete di parrocchia, più attento all’ascolto che alle luci della ribalta. Mi ha colpito non solo la profondità del pensiero, ma il tono pacato e l’umiltà con cui condivide le sue riflessioni, senza mai atteggiarsi a maestro, piuttosto come un compagno di cammino.

La sua teologia nasce dalla convinzione che ogni risposta debba rimanere aperta al dialogo e all’incontro con l’altro. Dianich ricorda spesso che la Chiesa non è “sua” né di alcun teologo: il suo compito, dice, è semplicemente quello di servirla, come un operaio che lavora in una vigna più grande di lui.

Questo primo incontro con Dianich – e spero che ce ne saranno altri – resterà impresso nella mia memoria. Indimenticabile è stata la lezione magistrale durante la visita alla Primaziale pisana, così come i momenti condivisi a tavola. Più che il cibo, ciò che ho davvero assaporato sono stati i suoi pensieri innovativi, offerti con generosità e semplicità, capaci di illuminare ogni conversazione.