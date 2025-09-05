ASCOLI PICENO – Nei giorni scorsi i Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Ascoli Piceno hanno eseguito una serie di attività di polizia giudiziaria, coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ascoli Piceno, che hanno che hanno portato alla denuncia di due imprenditori cinquantenni italiani che operavano in 13 diverse località dislocate tra le regioni Marche, Abruzzo e Campania. La perquisizione ha portato al sequestro di 52000 prodotti contraffatti.

In particolare, a seguito di una denuncia sporta da un noto brand a livello nazionale circa la vendita di prodotti contraffatti, in un negozio con sede a San Benedetto del Tronto (AP), la Procura della Repubblica di Ascoli Piceno delegava attività investigative alla Compagnia di San Benedetto del Tronto. I Finanzieri sambenedettesi hanno dunque denunciato i due imprenditori campani per la violazione degli articoli 473 e 474 ter del Codice Penale.

Sulla base degli elementi investigativi sviluppati da questi ultimi, la Procura di Ascoli Piceno ha emesso un provvedimento di perquisizione locale, con conseguente sequestro, presso le 13 unità locali delle due società ubicate nelle province di Ascoli Piceno, Fermo, Pesaro e Urbino, Macerata, Pescara, Chieti, L’Aquila e Napoli.

Le indagini in argomento vanno a contrastare la catena del falso, testimoniando l’impegno profuso nel tutelare il tessuto produttivo nazionale in un mercato di leale concorrenza. Impegno che, nella provincia di Ascoli Piceno, non mancherà anche con il nuovo Comandante Provinciale della Guardia di Finanza Ivano Cerioni.