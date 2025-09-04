Foto di Giancarla Perotti

PISA – Si è concluso il 28 agosto 2025, presso l’Auditorium “Giuseppe Toniolo” dell’Opera della Primaziale Pisana, nei pressi del Duomo e della Torre di Pisa, il XXIX Congresso Nazionale dell’Associazione Teologica Italiana (A.T.I.), dal titolo “Luce delle genti. Cristo, la Chiesa, l’evangelizzazione a 60 anni dal Vaticano II”. Per quattro giorni, oltre 130 teologi e teologhe provenienti da tutta Italia e dall’estero si sono confrontati sul significato che il Concilio Vaticano II continua ad avere nella vita della Chiesa e sulla sfida sempre attuale dell’evangelizzazione.

In qualità di socia dell’A.T.I., ho avuto anch’io l’opportunità di partecipare al convegno, vivendo in prima persona questo momento intenso di confronto e riflessione ecclesiale.

La prima giornata, dedicata al tema “Scrutare i segni dei tempi…” (GS 4), ha approfondito il rapporto tra Chiesa e mondo contemporaneo. Dopo i saluti del presidente A.T.I., S. E. Mons. Riccardo Battocchio, e l’introduzione del vicepresidente Vito Mignozzi, che ha sottolineato l’urgenza di un discernimento capace di leggere i segni dei tempi, il momento più significativo è stato il racconto di Severino Dianich. La sua testimonianza diretta sull’esperienza conciliare ha offerto ai partecipanti non solo un ricordo vivido di quell’evento, ma anche una chiave interpretativa preziosa per comprendere come il Vaticano II resti oggi una guida per la Chiesa. Grazie alle sue parole, l’assemblea è entrata con maggiore consapevolezza nel cuore dei lavori congressuali.

Ad aprire i lavori è stato Vincenzo Rosito, che ha ripreso le parole della Gaudium et Spes sottolineando come la Chiesa sia chiamata a discernere i segni dei tempi e a dialogare con le inquietudini e le speranze del mondo contemporaneo. “La missione della Chiesa non è di chiudersi” ha detto “ma di farsi compagna di viaggio, portando la luce del Vangelo là dove l’umanità sperimenta buio e smarrimento”.

La teologa Stella Morra, docente alla Pontificia Università Gregoriana, ha richiamato l’urgenza di ascoltare ciò che “lo Spirito dice alle Chiese”, per non ridurre il Vaticano II a un evento del passato, ma per viverlo come fonte viva di rinnovamento ecclesiale.

Il congresso ha poi offerto un approccio più strettamente teologico: Armando Nugnes ha evidenziato come la cristologia del Concilio, con il suo sguardo a Cristo come luce delle genti, resti il cuore dell’evangelizzazione.

Il teologo cattolico tedesco Michael Seewald, docente all’Università di Münster e vincitore del Gottfried Wilhelm Leibniz Prize 2025 conferito dalla DFG (Deutsche Forschungsgemeinschaft), ha proposto una riflessione sulla “forma Christi” e sulla “forma Ecclesiae”, insistendo sulla necessità di una Chiesa sempre in riforma.

Serena Noceti ha affrontato il tema dei nodi ancora aperti nella strutturazione ecclesiale, mettendo in luce la Chiesa come soggetto collettivo in costante divenire: le sue strutture, le relazioni e i ministeri vengono continuamente riplasmati dall’azione e dalla comunicazione dello Spirito. La prospettiva sinodale diventa così via privilegiata per promuovere corresponsabilità, partecipazione e pluralità di interpretazioni, incarnando la complessità della Chiesa post-conciliare.

Matteo Visioli, dal canto suo, ha offerto una riflessione sui ministeri e sulle potestates all’interno di una Chiesa sinodale, interpretandoli attraverso la prospettiva del diritto canonico.

Nella giornata conclusiva, dedicata al tema “Per la piena realizzazione del disegno di Dio” (LG 17), Andrew G. Recepcion ha illustrato alcuni modelli emergenti di Chiesa e di evangelizzazione, mentre Mario Antonelli ha proposto una riflessione sul futuro della fede e dell’annuncio nei complessi scenari culturali contemporanei. Entrambi hanno ribadito che, per rimanere fedele al Concilio, la Chiesa è chiamata a configurarsi come luogo di rifrazione, capace di generare nuove forme di pensiero e di prassi.

Di particolare rilievo anche l’intervento del teologo venezuelano Rafael Luciani, docente al Boston College e membro della Commissione teologica del Cammino sinodale universale, che ha mostrato come l’eredità del Vaticano II sia oggi ripresa e approfondita dal processo sinodale voluto da papa Francesco.

Il presidente dell’A.T.I., mons. Riccardo Battocchio, ha concluso i lavori sottolineando come il compito dell’evangelizzazione sia “ineludibile” e chieda oggi creatività, ascolto e coraggio profetico.

Il congresso di Pisa si è così rivelato non solo un’occasione di studio, ma anche un momento ecclesiale di respiro internazionale, capace di rilanciare lo spirito del Concilio Vaticano II come bussola per una Chiesa in dialogo, missionaria e sempre più vicina alle persone del nostro tempo.

Quattro giornate di relazioni, dialogo e confronto hanno caratterizzato a Pisa il XXIX Congresso A.T.I., dedicato all’eredità del Concilio Vaticano II. L’attenzione si è concentrata sulle spinte innovative di quell’evento e sulle prospettive che ancora oggi ne derivano per la vita della Chiesa.

Sessant’anni dopo, il panorama religioso appare profondamente cambiato: accanto a una società plurireligiosa, segnata dalle migrazioni, si registra anche un crescente distacco dalla fede, con calo delle pratiche e dei sacramenti. Se al tempo del Concilio la missione nei paesi di antica cristianità non era considerata urgente, oggi l’evangelizzazione si rivela un compito irrinunciabile.

La Dichiarazione sulla libertà religiosa, Dignitatis Humanae, con il riconoscimento dell’uguaglianza dei diritti di tutte le religioni, ha aperto la strada a una testimonianza del Vangelo capace di inserirsi con libertà e credibilità nel tessuto sociale. In questo orizzonte, la riforma della Chiesa non appare come un intervento occasionale, ma come un processo continuo, che la impegna a rinnovarsi per ogni tempo.

I lavori congressuali hanno mostrato una notevole unità di intenti nella comunità dei teologi e teologhe italiani. Se da un lato si è rimpianta la vivacità dei dibattiti di un tempo, dall’altro è emersa la convinzione condivisa che dal patrimonio conciliare arrivino ancora oggi orientamenti preziosi per un annuncio del Vangelo più libero, responsabile e capace di abitare la complessità del presente senza smarrire la sua essenzialità.

Le relazioni dei diversi studiosi hanno messo in luce come la cristologia e l’ecclesiologia del Vaticano II possano ancora orientare l’annuncio cristiano di oggi, offrendo strumenti per leggere i segni dei tempi e accompagnare la comunità credente in un mondo complesso e in continuo cambiamento.

Da partecipante, ho potuto costatare direttamente quanto questo appuntamento non sia solo un’occasione di studio, ma anche un’esperienza di Chiesa: un luogo di dialogo, di apertura e di speranza, che rilancia con forza l’attualità del Concilio e il suo compito.