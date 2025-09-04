– informatiche

– ottima conoscenza di programmi CAD 2D e 3D

– grafiche, con conoscenza del pacchetto Adobe, CorelDraw e font design

– linguaggio HTML, CSS, conoscenza basilare di JavaScript, Python

– gestioni dati, con conoscenza di programmi di gestione (Microsoft Excel, Open Office Calc, Google Sheets) e di software gestionali (magazzino, faturazione, spedizioni, carico e scarico merci)

– pacchetto MS Office e Open Office, Os Windows & Android.

Per candidarsi inviare c.v. con foto recente a : info@romandini.it

oppure a : mondomoda.srls@gmail.com

In fase di selezione, verranno presi in considerazione i soggetti residenti in zona.