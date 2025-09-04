SAN BENEDETTO – Le esequie di Nicola Amadio, il 64enne di San Benedetto scomparso nel tragico incidente di martedì sulla statale 16, si svolgeranno presso la chiesa di San Filippo Neri, forse sabato ma non è ancora confermato poiché bisogna attendere l’esito dell’autopsia.

La famiglia sta attendendo che gli venga restituita la salma, che attualmente si trova presso l’obitorio dell’ospedale di Ascoli Piceno per la ricognizione cadaverica disposta dalla Procura, per accertare le cause della morte.

Nicola Amadio, da poco in pensione, era un uomo conosciuto e stimato in città e la sua scomparsa ha addolorato tutta la comunità che, in questo momento di forte dolore, si stringerà attorno a familiari e conoscenti per i funerali.