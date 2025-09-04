GROTTAMMARE – Nel quartiere di Montesecco a Grottammare, tutti gli impianti di trasmissione radio-televisivi, precedentemente situati sui tetti delle case, sono stati ricollocati su un’unica, grande torre alta 52 metri. Questa torre, costruita dalla società “Montesecco srl” con un investimento di oltre 600.000 euro, ha permesso di ripulire la collina dai numerosi tralicci che la occupavano.

Questa complessa operazione ha richiesto a ogni emittente di ottenere le necessarie autorizzazioni ministeriali e di sottoporsi a controlli sulle emissioni. Lo spostamento degli impianti è un passaggio fondamentale per la costruzione di un hotel a 5 stelle con vista sul mare.