ASCOLI PICENO – L’estate è ormai ai titoli di coda e come ogni fine stagione gli operatori turistici tracciano il bilancio sui mesi appena trascorsi. A fare il punto della situazione sono gli imprenditori associati alla CNA di Ascoli Piceno, analizzando i cambiamenti che negli ultimi anni hanno caratterizzato il mercato turistico.

Il direttore del Valentino Resort di Grottammare, Domenico Neroni, si è espresso così:” Dopo essermi confrontato anche con altri imprenditori del settore tra San Benedetto e Grottammare, posso confermare che quest’anno abbiamo assistito a un calo di presenze pari a

circa il 20% nei mesi di giugno e luglio, fatta eccezione per le strutture di fascia alta che propongono servizi di maggiore qualità alla clientela. Il calo, per alcuni, è stato considerevole, soprattutto nelle due settimane tra luglio e agosto, in cui sembrava di essere in bassa stagione, mentre nelle due settimane centrali di agosto tutti hanno lavorato bene. C’è molta richiesta per il turismo di qualità. Il vero problema sta nelle molte strutture che non si sono adeguate alle richieste di una clientela esigente, che ha la possibilità di fare confronti con altre mete turistiche e scegliere di conseguenza. In ottica destagionalizzazione accogliamo favorevolmente la possibilità concessa agli stabilimenti di restare aperti per tutto il mese di settembre anche senza il servizio di salvataggio, che rappresenta un notevole passo avanti“.

Anche Francesco Marchegiani, direttore dello chalet Adriatico di Grottammare si è espresso sulla questione, affermando come secondo lui sia mancato il ceto medio, con un calo nei consumi oltre che nelle presenze.

Matteo Cinesi, che gestisce gli alberghi La Perla Preziosa ed Eurotel a Grottammare, aggiunge:” Nel mese di settembre continueremo a lavorare grazie alla presenza dei gruppi, ma noto che rispetto agli anni passati stiamo affrontando una fase di lento declino, anche perché per le famiglie è sempre più difficile concedersi un’intera settimana di vacanza al mare. Sicuramente il turismo sta cambiando, non possiamo più stare fermi a guardare”.

Allo stesso tempo Antonio Scipioni, titolare dell’Hotel Ristorante DonnaRosa di Roccafluvione, afferma come il modo di fare vacanza sia cambiato. A suo modo di vedere infatti, i borghi e le aree interne del Piceno hanno risposto positivamente, specificando come il modo di fare le vacanze sia cambiato con una riscoperta dell’entroterra e dell’area montana dopo il sisma e l’emergenza sanitaria. Prosegue poi così:” Guardando al turismo nella sua interezza possiamo ritenerci soddisfatti, e i numeri degli arrivi internazionali lo dimostrano. Se la costa ha sofferto un calo, il territorio provinciale ha comunque recuperato terreno rispetto alle annate precedenti. Il mese di luglio è trascorso un po’ in sordina, ma ad agosto abbiamo lavorato bene. Gli aspetti negativi riguardano principalmente la carenza nel reperire manodopera specializzata, per cui non sempre si riesce a offrire un servizio ottimale. Inoltre, pur di contenere gli aumenti e di tutelare la clientela, gli imprenditori sono costretti a farsi carico dei rincari delle materie prime, delle utenze e della pressione fiscale. In questo modo, però, rischiano di venir meno gli utili necessari per investire nella riqualificazione delle strutture“.

Concludono infine Francesco Balloni e Arianna Trillini, direttore e presidente della CNA di Ascoli Piceno:” Dalle testimonianze degli imprenditori del settore emerge chiaramente che siamo di fronte a un cambiamento strutturale del mercato turistico. Le presenze tendono a diminuire laddove non ci si adegua alle nuove esigenze della clientela, mentre le realtà che hanno investito sulla qualità e sulla capacità di fare rete hanno dimostrato di poter gestire al meglio l’evoluzione del mercato. Come associazione riteniamo fondamentale che il Piceno continui a lavorare sulla destagionalizzazione, sulla valorizzazione turistica della costa come dell’entroterra, sul potenziamento dei servizi e sulla formazione degli operatori di domani, perché il turista che sceglie il nostro territorio oggi cerca un’esperienza integrata, tra mare, borghi, enogastronomia e un’accoglienza autentica“.