ANCONA – Si è concluso oggi, 3 settembre 2025, il secondo convegno nazionale dal titolo “Dove va la teologia sacramentaria? Domande, prassi e prospettive”, organizzato dall’Istituto Teologico Marchigiano e dall’Istituto Superiore di Scienze Religiose delle Marche Redemptoris Mater di Ancona, e rivolto a docenti di Sacramentaria e Liturgia.

Il convegno, iniziato il primo settembre con una visita alla città di Ancona, è proseguito il giorno successivo con i saluti di S.E. Mons. Nazzareno Marconi, presidente della Conferenza Episcopale Marchigiana, del preside dell’Istituto Teologico di Ancona Massimo Regini e del direttore dell’Istituto Redemptoris Mater Giovanni Varagona. A moderare i lavori è stato il prof. Mario Florio.

La prima giornata ha visto due relazioni con relativi laboratori, moderati dai docenti Giovanni Varagona, Gian Luca Pelliccioni, Mario Florio e Giovanni Frausini. La prima relazione, tenuta da Loris Della Pietra, docente di Liturgia e Sacramentaria presso la Facoltà Teologica del Triveneto (sezione di Udine), l’Istituto Superiore di Scienze Religiose di Udine e l’Istituto di Liturgia Pastorale di Padova, ha affrontato “L’approccio antropologico alla teologia sacramentaria”. La sua riflessione ha mostrato come tale prospettiva non sia un dettaglio accademico, ma una chiave fondamentale per comprendere l’efficacia dei sacramenti nella vita dell’uomo. Questi, infatti, non sono meri riti da celebrare, ma diventano autentico incontro di salvezza quando parlano al corpo e allo spirito di chi li vive. Il rito, nella sua opacità e trasparenza, è luogo privilegiato in cui la grazia si manifesta. L’antropologia, salvaguardando la specificità del rito, ne evidenzia la vocazione all’alterità e apre al dialogo con la fede. Da qui l’urgenza di un confronto fecondo tra antropologia e teologia sacramentaria, per non smarrire l’essenziale: il gesto di Dio che tocca la carne dell’uomo e ne fa cardine di salvezza.

La seconda relazione è stata affidata a Paolo Asolan, docente presso il Pontificio Istituto Pastorale Redemptor Hominis della Pontificia Università Lateranense. Il teologo ha mostrato come le grandi trasformazioni dell’età contemporanea stiano cambiando il volto delle comunità cristiane e il ruolo degli operatori pastorali, chiamati a misurarsi con i nuovi scenari culturali, tecnologici e scientifici, dall’intelligenza artificiale al post-umanesimo. In questo contesto, l’evento sacramentale rischia di essere marginalizzato, con conseguenze sul vissuto cristiano e sulla percezione del reale. La teologia pastorale propone allora i sacramenti, nella loro natura simbolico-rituale, come autentica risorsa di “carità educativa” capace di parlare all’uomo di oggi e di contrastare la tentazione di ridurre l’esistenza a una visione puramente biotecnologica.

La terza relazione è stata tenuta dal teologo Paolo Tomatis, docente presso la Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale (sezione di Torino), l’Istituto di Liturgia Pastorale di Padova e la Facoltà Teologica di Milano. Partendo dalla domanda “Dove va la teologia sacramentaria?”, egli ha sottolineato che l’approccio teologico-liturgico invita a ripartire dalla liturgia, intesa come “via maestra” della sacramentaria. Tale orientamento, chiamato anche “principio” o “opzione liturgica”, sollecita a rileggere la “svolta liturgica” del Novecento, che insieme alle svolte misterica ed ecclesiale ha offerto un contributo decisivo al rinnovamento della teologia sacramentaria.

Infine, la quarta relazione, dedicata all’approccio ecclesiologico, è stata affidata a suor Daniela Del Gaudio, francescana immacolatina, docente di Teologia dogmatica presso il Pontificio Ateneo Regina Apostolorum e la Pontificia Facoltà di San Bonaventura (Seraphicum), nonché di Ecclesiologia e Mariologia alla Pontificia Università della Santa Croce. Nominata nel 2024 Consultore del Dicastero per la Dottrina della Fede, suor Daniela ha analizzato, attraverso la categoria della sacramentalità, l’ecclesiologia maturata dal Vaticano II. Essa descrive la salvezza come realtà ontologica e relazionale, generatrice di filiazione divina e fraternità universale. La Chiesa, letta in prospettiva trinitaria, cristologica e pneumatologica, è apparsa come luogo in cui si rende visibile la comunione tra Dio e l’uomo: realtà umana, imperfetta e bisognosa di purificazione, ma al tempo stesso dono di grazia che attualizza la presenza salvifica di Cristo nella storia. La sacramentalità si rivela così principio ermeneutico che spiega come la salvezza di Cristo venga comunicata nel tempo e nello spazio, trovando nella comunità dei credenti, in particolare nella liturgia, la sua espressione storica ed escatologica.

I contributi del convegno hanno dunque innalzato autentici ponti di pensiero e di fede, aprendo vie nuove e promettenti al cammino della teologia sacramentaria, affinché essa continui a farsi voce viva del mistero e strumento di rinnovata comprensione ecclesiale.