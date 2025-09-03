GROTTAMMARE – Si è conclusa la 23esima edizione del FestivaLiszt, confermandosi una delle migliori in termini di numeri e presenze. Registrati sold out sia nella chiesa di Santa Lucia che nel teatro Mercantini, dove si è svolto “Èkelon”, il concerto conclusivo del festival.

Il vicesindaco Rossi si dice grato nei confronti di chi ci mette l’anima per far si che Grottammare sia una città accogliente nei confronti della musica. Sulla stessa linea prosegue anche Stefano Fraticelli, presidente del Consiglio Comunale di Ripatransone e delegato al turismo:” Si è rinnovata con risultati estremamente positivi la partecipazione della Città di Ripatransone al Festival Liszt per l’edizione 2025. Va all’organizzazione del Festival il plauso della nostra Amministrazione e di tutta la sua comunità per gli importanti risultati generati, anche in termini di creazione di una proposta qualitativamente elevata ai fini dell’intercettazione del movimento turistico. Ringraziamo inoltre la Città di Grottammare, con cui da novembre 2024 condividiamo l’appartenenza al network dei Borghi più Belli d’Italia”. Compiaciuti anche Rita Virgili, presidente della Fondazione GMI e il direttore artistico Giuseppe Federico Paci, che ci spiegano come un numero maggiore di giovani si è avvicinato alla musica classica e che la scelta di diversificare la proposta musicale sia stata apprezzata.

Le serate sono state arricchite e rese ancora più interessanti dalla guida all’ascolto di Francesca Virgili, consulente scientifica del Festival.