SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Esperienza conclusasi con successo quella delle due calciatrici ex Sambenedettese femminile, in quel di Batumi in Georgia.

Le due giocatrici di Ascoli e San Benedetto, tra cui la nostra giornalista Chiara Poli e Adelaide Lelli, hanno conquistato il titolo di vice campionesse nel Campionato di beach soccer femminile 2025 con la maglia del WFC Batumi. Un’esperienza sportiva che arriva dopo il campionato italiano e la Coppa Italia che le due calciatrici hanno disputato con la Vjs Velletri.

L’argento conquistato con il WFC Batumi è sicuramente un altro importante tassello da aggiungere ai trofei conquistati anche in ottica di una crescita continua del beach soccer femminile in giro per il mondo. Poli che è anche allenatrice Licenza A e che con la Sambenedettese BS aveva già conquistato due scudetti afferma: “Spero che in Italia come nel mondo questo sport meraviglioso possa continuare a crescere, a Batumi abbiamo notato quanto la Federazione spinga per ottenere risultati in questo sport e mi auguro che anche in Italia le cose possano progredire e che aumentino il numero di squadre e ragazze che si avvicinano al beach soccer”.

Adelaide Lelli sul campionato georgiano appena disputato: “Una cultura diversa dove ho notato tanta grinta, corsa e fisicità sicuramente caratteristiche che denotano passione e un grande potenziale di crescita. Ci sono tante squadre e questo è stato una cosa importante, abbiamo disputato un bel campionato dopo quello italiano e sono soddisfatta della bellissima esperienza”.