RIPATRANSONE– Nell’ambito del progetto di valorizzazione dei Borghi del Piceno, è in programma, domenica 14 settembre, una giornata alla scoperta del suggestivo borgo di Ripatransone, organizzata dalla Delegazione FAI di Ascoli Piceno e dal Gruppo FAI di San Benedetto del Tronto, con il supporto del Comune di Ripatransone, della Banca di Credito Cooperativo di Ripatransone e del Fermano e della famiglia Lupidi.

Un itinerario in cui storia e paesaggio si fondono in perfetta armonia e che si snoderà “dalla scena ai saloni nobiliari”, accompagnato dai racconti dei volontari del FAI che, grazie alla loro passione ed esperienza, condurranno i visitatori alla scoperta di tre luoghi simbolo della storia culturale e sociale di Ripatransone: il teatro Luigi Mercantini, Palazzo Fedeli e Palazzo Lupidi Boccabianca. La visita inizierà con il Teatro Mercantini, raffinato gioiello architettonico ottocentesco intitolato al celebre poeta Luigi Mercantini, figura di rilievo del Risorgimento italiano: un piccolo teatro con palchetti, decori e un’atmosfera che racconta la vitalità culturale del borgo nel corso dei secoli. Si proseguirà poi con la scoperta di Palazzo Fedeli, elegante sede di rappresentanza, oggi sede della Banca di Credito Cooperativo di Ripatransone e del Fermano, che quest’anno celebra i suoi 120 anni dalla fondazione. Da vedere l’elegante sala consiliare affrescata e preziose testimonianze del passato, tra cui l’originale manoscritto di “La Spigolatrice di Sapri“, opera immortale del poeta Mercantini. Infine, in via del tutto straordinaria, sarà possibile accedere a Palazzo Lupidi Boccabianca, storica residenza privata che conserva arredi d’epoca, opere d’arte e racconti familiari legati alla storia della città. L’apertura di questo palazzo, normalmente chiuso al pubblico. sarà un’occasione per conoscere da vicino uno degli edifici simbolo della nobiltà locale.

L’evento è aperto a tutti e non richiede prenotazione. I volontari del FAI aspetteranno i visitatori presso il punto FAI in Piazza XX Settembre, davanti alla Loggia del Palazzo del Podestà a Ripatransone, per dare loro tutte le informazioni necessarie per partecipare alle visite, che si svolgeranno dalle ore 10 alle ore 13 ( ultimo ingresso alle ore 12,30) e dalle ore 15 alle ore 19 (ultimo ingresso alle ore 18,30). I gruppi saranno formati al momento dell’accredito. Le visite al Teatro Mercantini e a Palazzo Fedeli avranno una durata complessiva di circa un’ora e si svolgeranno in gruppi di massimo 20 persone, mentre la visita di Palazzo Lupidi Boccabianca, situato a circa 150 metri da Palazzo Fedeli, durerà circa 30 minuti e sarà possibile in piccoli gruppi di massimo 8 persone.

E’ previsto un contributo di partecipazione consigliato di 8 euro per gli iscritti FAI e di 10 euro per i non iscritti. Sarà possibile iscriversi al FAI durante l’evento.

Per informazioni: ascolipiceno@delegazionefai.fondoambiente.it

sanbenedettodeltronto@gruppofai.fondoambiente.it