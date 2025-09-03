SAN BENEDETTO – Sta per concludersi la rassegna comica “Risate in Palazzina“, organizzata dall’associazione Lido degli Aranci, che ha visto protagonisti comici provenienti da tutta Italia.

Venerdì 5 settembre, alle ore 21, presso la Palazzina Azzurra di San Benedetto, per l’ultimo appuntamento, andranno in scena i comici Marco Capretti di Made in Sud e I Sequestrattori. Condurrà la serata Angelo Carestia, che divertirà il pubblico con le sue battute ed esilaranti gag.

I precedenti quattro incontri della rassegna hanno fatto registrare ampia partecipazione e affluenza di pubblico, a dimostrazione del successo riscosso da questa rassegna fortemente voluta e supportata dall’assessore Cinzia Campanelli e da tutta l’amministrazione comunale. Un ultimo appuntamento, quindi, con la comicità italiana, che riscuoterà sicuramente altrettanti consensi.