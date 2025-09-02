ROMA – Il Tribunale Federale Nazionale ha inflitto una pesante sanzione al Rimini Calcio, formazione del Girone B di Serie C.
Il club romagnolo è stato punito con 11 punti di penalizzazione, da scontare nella stagione sportiva in corso, e con un’ammenda di 5.000 euro per una serie di violazioni di natura amministrativa.
Il deferimento era scattato lo scorso luglio, a seguito di irregolarità segnalate dalla Co.Vi.So.C., l’organo di controllo economico-finanziario dei club professionistici.
Una decisione che avrà un impatto immediato sulla classifica del Girone B, dove il Rimini si troverà costretto a rincorrere fin dalle prime giornate, con un handicap pesante da recuperare.
