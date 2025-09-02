SANSEPOLCRO – Riccardo Ricci, in arte Firelight, continua a coltivare la sua passione per la musica con determinazione e talento. Il giovane artista, 21 anni, diplomato presso il Liceo Artistico Giovagnoli di Sansepolcro, ha appena pubblicato un nuovo singolo dal titolo “L’amore non ha prezzo”, uscito il 29 agosto su tutte le principali piattaforme musicali e in rotazione sulle radio nazionali.

Firelight ha iniziato a scrivere e incidere brani tre anni fa, collaborando con l’etichetta sammarinese Lotus Music Production, sotto la guida del produttore artistico Piermatteo Carattoni. Il nuovo brano segna però un importante passo avanti nel suo percorso artistico: “L’amore non ha prezzo” è infatti distribuito dalla nuova etichetta discografica Milano Music Play (U.M.V.G.), diretta da Ettore Diliberto, figura di riferimento nel panorama musicale indipendente.

Con sonorità pop contemporanee e un testo che parla di sentimenti autentici e libertà emotiva, il nuovo singolo conferma la crescita artistica di Firelight, che punta ora a farsi conoscere da un pubblico sempre più ampio.