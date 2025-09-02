SAN BENEDETTO – Di seguito il riepilogo dei movimenti in entrata e in uscita della Samb nella sessione estiva di calciomercato appena conclusa.
ACQUISTI
- Amadou Konate (Ala destra)
- Riccardo Bongelli (Mediano)
- Kevin Maussi Martins (Attaccante)
- Alessandro Dalmazzi (Difensore centrale)
- Christian Iaiunese (Punta centrale)
- Nouhan Touré (Ala sinistra)
- Vincenzo Alfieri (Mediano)
- Giovanni Cultraro (Portiere)
- Luca Napolitano (Trequartista)
- Mirko Chelli (Difensore centrale)
- Riccardo Vesprini (Terzino destro)
- Pasquale Marranzino (Ala sinistra)
- Edoardo Zagaglia (Portiere)
- Filippo Tosi (Terzino sinistro)
- Francesco Scafetta (Centrocampista)
CESSIONI
