SAN BENEDETTO – Di seguito il riepilogo dei movimenti in entrata e in uscita della Samb nella sessione estiva di calciomercato appena conclusa.

ACQUISTI

  • Amadou Konate (Ala destra)
  • Riccardo Bongelli (Mediano)
  • Kevin Maussi Martins (Attaccante, (clicca QUI per approfondire sull’ultimo acquisto)
  • Alessandro Dalmazzi (Difensore centrale)
  • Christian Iaiunese (Punta centrale)
  • Nouhan Touré (Ala sinistra)
  • Vincenzo Alfieri (Mediano)
  • Giovanni Cultraro (Portiere)
  • Luca Napolitano (Trequartista)
  • Mirko Chelli (Difensore centrale)
  • Riccardo Vesprini (Terzino destro)
  • Pasquale Marranzino (Ala sinistra)
  • Edoardo Zagaglia (Portiere)
  • Filippo Tosi (Terzino sinistro)
  • Francesco Scafetta (Centrocampista)

 

CESSIONI

  • Sabah Kerjota (Ala destra)
  • Luca Guadalupi (Centrocampista)
  • Mattia Gennari (Difensore centrale)
  • Federico Moretti (Punta centrale)
  • Valerio Baldassi (Ala sinistra)
  • Marco Orfano (Terzino sinistro)
  • Michael D’Eramo (Centrocampista)
  • Edoardo Zagaglia (Portiere)
  • Emanuele Semprini (Portiere)
  • Diego Fabbrini (Ala sinistra)
  • Ethan Bouah (Terzino sinistro)