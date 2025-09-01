MARTINSICURO – Prosegue, con un evento collaterale, la IX edizione del San Benedetto International Film Festival -Un fiume per due mondi, organizzato dal Serpente Aureo in collaborazione con il comune di Martinsicuro e con quello di San Benedetto del Tronto.

E’ in programma, venerdì 12 settembre a Martinsicuro, in orario e sede in via di definizione, la proiezione del docufilm “Le cicogne di Chernobyl“, per la regia di Karim Galici, prodotto dall’associazione Cittadini del Mondo, in collaborazione con RAI Teche e RAI Direzione Sardegna. Questo prodotto si inserisce all’interno del progetto “Incontri con il Cinema Sociale“, che mira a promuovere la riflessione su temi di cittadinanza, accoglienza e inclusione attraverso il linguaggio audiovisivo. Il documentario ripercorre le vicende legate al disastro nucleare di Chernobyl, seguendo poeticamente le tracce dei piccoli protagonisti, reduci da storie dolorose riscattate dall’ amore e dalla solidarietà di tante famiglie italiane che li hanno accolti. Il film si dispiega attraverso racconti di esperienze vissute dai protagonisti, che scorrono tra passato, presente e futuro, riallacciandosi continuamente alla tragedia del 26 aprile 1986 da cui tutto ha avuto origine. Il documentario si addentra nella zona a pochi chilometri dalla centrale, seguendo un sopravvissuto, che accompagna la troupe nella sua casa natia evacuata dopo l’incidente, e raccoglie sia la testimonianza di un liquidatore, sia quelle di bambini e ragazzi accolti in Italia tra gli anni ’90 e il 2020 e di famiglie accoglienti. Storie, dunque, non solo di distruzione, ma anche racconti poetici di ricordi e di nuovi legami familiari e vicende di ponti costruiti tra popoli e persone. “Le Cicogne di Chernobyl” è stato già presentato in diverse città sia in Italia che all’estero, tra cui Cagliari, Roma, Napoli, Sorrento, Arezzo, Lugano, Vienna, Madrid ed è attualmente iscritto a numerosi festival nazionali e internazionali come il Toronto International Nollywood Film Festival, il Sangio Verona Video Festival, il Portobello and Art Film Festival di Londra, l’International Documentary & Short Film Festival di Kerala (India) e l’ I-Fest International Film Festival di Castrovillari.