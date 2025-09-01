SAN BENEDETTO – Nuovo colpo di mercato per la Samb, ufficializzato in un comunicato dell’ultim’ora.
L’U.S. Sambenedettese ufficializza la firma del forte e talentuoso attaccante classe 2005 Kevin Maussi Martins dal Monza (per lui nella passata stagione già 9 presenze e due assist in Serie A con i brianzoli).
Martins Jr, figlio dell’ex stella del calcio europeo Obafemi (oltre 250 partite e più di 100 gol con le maglie di Inter e Newcastle tra Serie A, Premier League, Champions e altre coppe europee), ha firmato con i rossoblù in prestito fino al 30 giugno 2026.
Gran colpo della società del presidente Vittorio Massi, con il direttore sportivo Stefano De Angelis che è riuscito a soffiare il gioiellino classe 2005 ad una folta concorrenza tra Serie B e massimi campionati esteri.“Benvenuto alla Samb Kevin, ti aspettiamo al Riviera!” – il messaggio del club rossoblu sui propri canali social.
