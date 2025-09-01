Scienziati nel Pallone Daily, intervista a Euro Grilli in avvicinamento a Gubbio – Samb

Il fondatore del Corriere dell'Umbria ai nostri microfoni:" La Samb è una squadra operaia, mi auguro che l'assetto societario sia finalmente stabile. L'obiettivo del Gubbio, come mi ha detto mister Di Carlo, è la salvezza"

di Leonardo Frattali