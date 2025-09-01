WEB TV – Nuova puntata di Scienziati nel Pallone.
In studio Chiara Poli, Leonardo Frattali e Alessio Lattanzio, conduce Antonio Di Salvatore. Focus sul Girone B di Serie C con analisi, approfondimenti e le ultime di calciomercato.
Dibattito su Gubbio-Samb 1-1 e Ternana-Ascoli 0-2, parleremo anche del Football Video Support e della “griglia di partenza” del girone B.
Non perdere la puntata e commenta dicendoci la tua sui nostri canali social.
