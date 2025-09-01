Requisiti:
-Esperienza anche minima come banconista, preferibilmente in pasticceria/bar
-Predisposizione al contatto con il pubblico e al lavoro di squadra
-Flessibilità e disponibilità a lavorare con orari variabili
Orario di lavoro:
Full Time, con disponibilità a iniziare la mattina presto (ore 5:30).
La turnazione potrà prevedere:
3 giorni a settimana: turno mattutino 5:30 – 13:00
3 giorni a settimana: turno pomeridiano 13:30 – 20:00
1 giorno a settimana: turno spezzato ( 8:00 – 12:00 / 15:00 – 20:00)
Contratto in somministrazione con possibilità di proroghe/assunzione
Per candidature inviare tramite Whatsapp al numero 327 805 1391
