GROTTAMMARE – Inizia oggi, con l’Open Day del Grottammare Calcio dedicato ai bambini dai 5 anni in su, la “Grottammare Sport Week”, un contenitore di eventi, open day ed esibizioni che per tre settimane trasformano Grottammare in un palcoscenico dello sport.

L’obiettivo della manifestazione è quello di dare visibilità alle associazioni sportive, promuovere le discipline praticate a Grottammare e nei dintorni e trasmettere i valori dello sport, rafforzando il messaggio di inclusione e partecipazione.

Momento clou sarà quello del 14 settembre, quando la Piazza Kursaal, il lungomare e la spiaggia adiacente, saranno trasformate in un vero e proprio villaggio dello sport.

Le associazioni aderenti porteranno in strada i loro atleti, offrendo prove gratuite e attività aperte a tutti. Novità di questa edizione sarà anche l’inaugurazione della nuova zona sportiva con attrezzi al Parco Primo Maggio finanziato dal Comune e da un bando Sport e Salute.