Mansioni principali:

-Servizio al banco salumi e formaggi

-Utilizzo di affettatrici e bilance

-Preparazione e confezionamento prodotti

-Cura e pulizia del banco

-Assistenza al cliente con cortesia e professionalità

Requisiti richiesti:

-Esperienza pregressa nel ruolo di almeno 2 anni

-Conoscenza dei principali prodotti da banco

-Buona manualità e velocità

-Attitudine al contatto con il pubblico

Orario di lavoro:

38 ore settimanali, distribuite dal lunedì al

Contratto a tempo determinato inizialmente in somministrazione per poi valutare inserimento diretto

Per candidarsi inviare c.v. tramite Whatsapp al numero 327 805 1391