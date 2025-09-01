Mansioni principali:
-Servizio al banco salumi e formaggi
-Utilizzo di affettatrici e bilance
-Preparazione e confezionamento prodotti
-Cura e pulizia del banco
-Assistenza al cliente con cortesia e professionalità
Requisiti richiesti:
-Esperienza pregressa nel ruolo di almeno 2 anni
-Conoscenza dei principali prodotti da banco
-Buona manualità e velocità
-Attitudine al contatto con il pubblico
Orario di lavoro:
38 ore settimanali, distribuite dal lunedì al
Contratto a tempo determinato inizialmente in somministrazione per poi valutare inserimento diretto
Per candidarsi inviare c.v. tramite Whatsapp al numero 327 805 1391
Lascia un commento