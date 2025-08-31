MONTEPRANDONE – Tante discipline insieme per una giornata all’insegna dell’aggregazione, per vivere e conoscere lo sport del territorio.
Segue il programma dell’evento.
Il 7 settembre Centobuchi si trasforma nel cuore pulsante dello sport locale: la giornata dello sport si terrà presso il centro sportivo “Vincenzo Nicolai”, coinvolgendo tutte le diverse realtà del territorio in un evento aperto alla comunità. Leggi il programma dell'evento
