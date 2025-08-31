SAN BENEDETTO DEL TRONTO. Il Comune di San Benedetto del Tronto ha ottenuto un finanziamento regionale da 50mila euro nell’ambito del bando Turismo esperienziale, eventi e promozione 2025. Le risorse saranno utilizzate per il progetto “SBT Tourism”, incentrato sullo sviluppo del Portale Turistico comunale. Il progetto “San Benedetto del Tronto Turismo Digitale” rientra nel PR FESR 2021/2027 della Regione Marche e ha come obiettivo quello di rafforzare le infrastrutture pubbliche digitali, creando contenuti innovativi e un sistema di promozione integrato a supporto della crescita turistica.