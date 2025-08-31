Tratto da Scienziati nel Pallone Magazine

ORSINI 7 : Bravo nel respingere su Zallu in occasione del vantaggio del Gubbio ma non può nulla sulla ribattuta. Attento nelle altre occasioni eugubine sia nel primo tempo che nell’inizio della seconda frazione, quando è anche provvidenziale nel togliere un pallone che ballava sulla linea di porta. Miracoloso al minuto 66′ su un colpo di testa a botta sicura su corner.

ZINI 6 : Parte bene, è propositivo e fa ammonire dopo 5 minuti Djankpata. Pericoloso al minuto 40′ su calcio d’angolo. In generale nella prima frazione di gioco il Gubbio sfonda meno dal suo lato. Comincia il secondo tempo più disattento, si fa ammonire dopo aver steso Podda in ripartenza al minuto 64′. Grande occasione per lui al minuto 73′ ma il tiro viene respinto da Bagnolini, continua a spingere anche nel finale ma con meno precisione.

PEZZOLA 5,5 : Rischia di farsi beffare da Tommasini che per fortuna della Samb colpisce la traversa al minuto 27′. Anche nella ripresa sembra meno attento rispetto al compagno di reparto.

DALMAZZI 6 : Da un suo intercetto nasce la prima occasione per la Samb, generalmente attento. Tra i due centrali è quello che convince di più.

TOSI 5 : Si perde Zallu in occasione dell’1-0 e lascia troppo spazio per il cross che porta alla traversa di Tommasini. Sicuramente meglio in fase di spinta rispetto alla fase difensiva ma non sembra lo stesso visto contro il Bra. Nel secondo tempo continua a soffrire.

TOURE M. 6,5 : Tanta corsa, svolge compiti complementari a quelli di Alfieri e si sacrifica tanto. Firma lui il goal del pareggio facendosi trovare pronto al limite dell’area piccola sulla palla di Eusepi. Nel secondo tempo la stanchezza si fa sentire anche per lui.

ALFIERI 6 : Pericoloso su punizione, prende un ammonizione sciocca per proteste. Passano dai suoi piedi il 90% dei palloni, bravo anche nei recuperi in qualche occasione del secondo tempo. In generale è lui il cervello della Samb.

MARRANZINO 6 : Crea lui la prima occasione della partita dopo 2 minuti, poco preciso però nel servire il pallone al centro. Più coinvolto e propositivo rispetto a Scafetta. e da un suo cross nasce l’assist di Eusepi. Fuori dai giochi nella ripresa fino alla sostituzione al minuto 71′.

SCAFETTA 5,5 : Meno propositivo rispetto all’altro esterno Marranzino, poco coinvolto nel gioco durante la prima frazione. Viene cambiato alla fine della prima frazione.

KONATE 6 : Rispetto a come si pensava prima dell’inizio della partita gioco prevalentemente vicino ad Eusepi. Prezioso nella fase di raccordo, smista diversi palloni ed è utile in diverse occasioni nel far risalire la squadra. Nel secondo tempo la spinta cala ma è lui a offrire la palla-goal a Zini al minuto 73′.

EUSEPI 6 : Si sacrifica, gioca molto di sponda, si mangia il goal al minuto 18′ poco prima del vantaggio del Gubbio ma riesce a servire l’assist per il goal dell’1-1 di Toure. Nel secondo tempo sparisce dalla gara anche perché è il Gubbio ad avere principalmente il controllo del gioco.

ALL. PALLADINI 5,5 : Nel primo tempo la difesa sembra sbandare molto spesso sugli attacchi della squadra di casa, meglio quando è la Samb ad avere il pallone tra i piedi e cerca di offendere. Nella ripresa, come è accaduto nella partita con il Bra, la spinta cala e le occasioni scarseggiano. Anche oggi ammonito per proteste.

Dalla panchina:

PAOLINI (45′) 6 : Entra bene, prezioso nella doppia fase, dopo il cambio di Tosi va lui a fare il terzino.

NAPOLITANO (71′) 5,5 : Prova in diversi momenti a farsi vedere e creare occasioni ma senza mai rendersi pericoloso.

BATTISTA (78′) : S.V

BONGELLI (90′): S.V.

SBAFFO (90′): S.V.

Arbitro VINGO 6: Decisioni prevalentemente corrette, confermate anche dal fatto che ogni volta che viene richiamato al Football Video Support la scelta non viene cambiata.