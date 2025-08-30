SAN BENEDETTO – Il concerto di Sfera Ebbasta, svoltosi il 30 agosto nell’ambito del SanB Sound Festival, è stato un grande successo.

Il trapper milanese ha infiammato il pubblico con una performance carica di energia, ripercorrendo tutti i suoi più grandi successi e coinvolgendo migliaia di fan.

La serata, ospitata al campo di rugby Nelson Mandela, ha convinto giovani e giovanissimi. Tra luci spettacolari, coreografie e un’atmosfera elettrizzante, Sfera ha dimostrato ancora una volta di essere uno dei nomi più amati della scena musicale italiana.

Domenica 31 agosto il Mandela torna ad essere protagonista dell’estate sambenedettese ospitando Bobolandia: musica e divertimento a partire dalle 12, per tutta la famiglia.

Info QUI