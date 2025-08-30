SAN BENEDETTO – Prevedibile l’alta affluenza per uno degli artisti più influenti del momento nel panorama italiano: Ghali.

Il San.B Sound è una rassegna ormai cardine del panorama estivo sambenedettese, organizzata da AMAT in collaborazione con Best Eventi.

L’artista milanese di origini tunisine si è contraddistinto come sempre per la varietà dei suoi testi e delle sue melodie. È passato rapidamente da brani espressivi e di denuncia tipici della scena rap italiana, a vere e proprie canzoni romantiche e profonde.