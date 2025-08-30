ASCOLI – Si è svolto, presso l’ospedale “Mazzoni” di Ascoli, l’incontro promosso dal direttore generale dell’A.S.T., Antonello Maraldo, con i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta del distretto sanitario.

Alla riunione hanno preso parte circa cinquanta professionisti, che hanno condiviso un momento di confronto costruttivo sui temi dell’accordo attuativo locale e dell’andamento della spesa farmaceutica.

“È stata una serata molto partecipata” ha sottolineato il dg Maraldo “caratterizzata da un dialogo franco. L’obiettivo comune è quello di migliorare l’appropriatezza prescrittiva e riallineare le scelte terapeutiche alle medie regionali e nazionali”.

Accanto a Maraldo, erano presenti: il direttore sanitario dell’A.S.T., Maria Bernadette Di Sciascio, il direttore del distretto sanitario di Ascoli, Giovanna Picciotti, e il direttore del servizio farmaceutico, Isidoro Mazzoni, insieme a medici e dirigenti dell’azienda sanitaria.

Un incontro che ha confermato la volontà condivisa di rafforzare la collaborazione tra l’A.S.T., e i professionisti del territorio, con l’obiettivo di garantire qualità e sostenibilità al servizio sanitario.