SAN BENEDETTO – Sabato 30 agosto alle ore 21 presso lo stadio Pietro Barbetti, andrà in scena il match tra Gubbio e Sambenedettese, valido per la seconda giornata di Serie C.

I rossoblu affronteranno una squadra che si è consolidata tra i professionisti dalla stagione 2016/2017, e che l’anno scorso è riuscita a qualificarsi ai playoff arrivando 11° (il Rimini arrivato 9° aveva vinto la Coppa Italia di categoria), uscendo però al primo turno contro l’Arezzo.

Quest’anno il Gubbio in panchina ha scelto l’esperienza di mister Domenico Di Carlo, ex allenatore di Ascoli e di squadre di Serie A, che ha portato solidità difensiva alla squadra, schierando i suoi con 3-5-2, esattamente come il Bra. Gli umbri vengono da una vittoria di misura a Rimini, risultato propiziato sfruttando le poche occasioni in contropiede create dalla spinta dei quinti Zallu e, soprattutto, Tentardini, autore di un assist. Il pallino del gioco, però, è rimasto per lo più in mano agli avversari, che hanno avuto il 59% di possesso palla.

Tirando le somme, ci troveremo di fronte una formazione solida e forte fisicamente, con buone percentuali di contrasti a terra (39%) e aerei (48%) vinti, ma che contro il Rimini ha subito ben il 91% dei dribbling tentati dagli avversari.

I rossoblu, dunque, dovranno essere bravi a contrastare i contropiedi avversari e a crearsi occasioni muovendo efficacemente il pallone e sfruttando giocatori bravi nell’uno contro uno, uno su tutti Konaté, sicuramente tra i migliori in questo inizio di stagione.