SAN BENEDETTO – Per un intervento urgente di rimozione di fango e sabbia dai canali di scolo, il sottopasso di via Andrea Doria, che collega via D’Annunzio con la rotonda Merlini, rimarrà chiuso al traffico nella giornata di domani, sabato 30 agosto.
La chiusura è disposta dalle ore 8 fino alla conclusione delle operazioni, prevista per la mattinata stessa.
La polizia municipale sarà presente per presidiare i punti di accesso al sottopasso.
Copyright © 2024 Riviera Oggi, riproduzione riservata.
Lascia un commento