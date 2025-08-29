Samb squadra giovane? Ecco cosa dicono i numeri sull’età media del girone B
L'analisi a Scienziati nel Pallone con Antonio Di Salvatore e Leonardo Frattali
di Redazione
Scienziati nel Pallone Daily, intervista a Euro Grilli in avvicinamento a Gubbio – Samb
Il fondatore del Corriere dell'Umbria ai nostri microfoni:" La Samb è una squadra operaia, mi auguro che l'assetto societario sia finalmente stabile. L'obiettivo del Gubbio, come mi ha detto mister Di Carlo, è la salvezza"
di Leonardo Frattali
Scienziati nel Pallone daily, il punto su Gubbio-Samb: gli umbri ufficializzano La Mantia
Proseguono gli allenamenti a Stella di Monsampolo, Zoboletti fermato da un infortunio. Per Samb-Forlì Curva già sold-out, verrà aperta anche la Tribuna Laterale Sud
di Antonio Di Salvatore
BEPOP, IL PROTAGONISTA SEI TU!
Il servizio di Riviera Oggi per le attività commerciali
Costruiamo per te contenuti di valore che sono veicolati sia sul giornale on line che sui nostri social media: testi, foto, video, contest.
Lascia un commento