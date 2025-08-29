ASCOLI PICENO – Auto in fiamme sull’Ascoli – Mare direzione Ascoli, ancora sconosciute le cause. Le forze dell’ordine stanno intervenendo in questo momento.
Seguiranno aggiornamenti.
