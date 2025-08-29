SAN BENEDETTO – “Non m’importa della luna. Il pittore, la dea e un pianoforte” è il titolo dell’ evento che l’associazione multiculturale VisionAria, in collaborazione con l’amministrazione comunale, propone a conclusione dell’estate 2025 e che è in programma mercoledì 10 settembre, alle ore 21, presso la Palazzina Azzurra di San Benedetto.

Un concerto dedicato a due degli artisti più amati del XX secolo, Gino Paoli e Ornella Vanoni; un percorso emozionante attraverso venti brani indimenticabili che hanno fatto la storia della canzone italiana; uno spettacolo in cui la musica, però, non sarà l’unica protagonista: non mancheranno, infatti, interventi, aneddoti e racconti tra un brano e l’altro, che contribuiranno ad arricchire e a completare l’intera performance. Al pianoforte il Maestro Italo Bruni, anche autore degli arrangiamenti. Le due voci in scena saranno quelle di Francesco Tranquilli e di Stefania Rosati. Interverrà “a sorpresa”, inoltre, in veste di attrice, e non solo, il soprano Flavia La Pasta.

L’ evento è a ingresso libero.