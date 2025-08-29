Eccoci giunti all’ultimo numero del nostro magazine estivo. Un’edizione speciale, per Riviera Oggi Estate, che chiude una stagione intensa di eventi, incontri, scoperte e momenti da ricordare. Abbiamo camminato insieme tra le piazze animate, i borghi in festa, le spiagge affollate e le note che hanno risuonato sotto le stelle. A settembre le giornate si accorciano, ma il territorio continua a raccontarsi. Tra sport, cultura, solidarietà e tradizione, le nostre comunità restano vive e accoglienti, anche fuori dai riflettori dell’alta stagione. In edicola e nelle strutture turistiche convenzionate gli ultimi appuntamenti da non perdere! Buona lettura, e grazie per averci accompagnato per tutta l’estate!

Un grazie di cuore a partner, sponsor turisti e residenti!