Bentivoglio (BO) – Si è spento ieri un sambenedettese doc, il medico chirurgo Pietro Rosetti. Ha lavorato per tanti anni presso il Madonna del Soccorso e per due anni nel Centro di Leopoldo Acciarri a Porto d’Ascoli. Lo annunciano la moglie Silvana e i figli Antonio e Simonetta.

I funerali si terranno domani venerdì 29 agosto alle 14.30 presso la chiesa di San Benedetto “Madonna del Suffragio”, dove arriverà dall’ospedale di Bentivoglio. Dopo la Santa Messa che si terrà alle 14.30 per poi proseguire verso l’area crematoria.

Alla famiglia e ai parenti tutti le sentite condoglianze della nostra redazione.