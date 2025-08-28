SAN BENEDETTO – Si è ufficialmente chiuso il periodo dedicato alle candidature delle tesi di laurea per la seconda edizione del Premio di Laurea Piero Alberto Capotosti.

Il Premio, che ha ricevuto il pregevole riconoscimento della Medaglia del Presidente della Repubblica Italiana, è stato istituito dalla Città di San Benedetto, città natale del Professore, insieme ai colleghi ed amici dell’Università Politecnica delle Marche, per ricordare la figura di Piero Alberto Capotosti, eminente giurista che nel corso della sua lunga carriera ha ricoperto prestigiosi incarichi, tra cui quelli di vicepresidente del CSM e di presidente della Corte Costituzionale.

Il bando si rivolge ogni anno agli studenti delle facoltà di Giurisprudenza, Economia e Scienze Politiche che hanno discusso la propria tesi di laurea specialistica ottenendo una valutazione pari o superiore a 105/110, su uno dei temi che furono oggetto di studio del professor Capotosti, quali: diritto ambientale, rapporti con le Istituzioni, gestione degli enti locali, riforme degli organi costituzionali, spesa pubblica ed equilibrio dei conti.

Nelle prossime settimane saranno rese note la data della cerimonia di attribuzione dei due premi di quest’anno e il programma dell’evento.