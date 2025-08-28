SAN BENEDETTO – L’appuntamento, ideato e diretto da Andrea Vianello, andrà in scena dal 29 al 31 agosto, con scrittori, attori, giornalisti e protagonisti della vita civile che si alterneranno tra la Palazzina Azzurra, lo chalet “da Luigi” e il Niwa Food & Drink per raccontare, attraverso i loro libri, la forza del ricordo personale che diventa racconto collettivo.

Il festival nasce come naturale prosecuzione della rassegna Incontri con l’Autore e rappresenta un’evoluzione capace di dare voce a un genere letterario sempre più centrale: il memoir.

In merito si sono espressi il sindaco Antonio Spazzafumo e l’assessora alla cultura Lia Sebastiani, sottolineando come sia un progetto in crescita, un evento culturale unico a livello nazionale.

Di seguito il programma delle 3 giornate:

Antonio Ingroia inaugura la rassegna il 29 agosto alle 18.00 al Niwa Food & Drink con Traditi. Le mie verità sui misteri di Palermo e sulla Magistratura (Piemme), un memoir che intreccia confessione e denuncia, nel quale l’ex magistrato antimafia racconta trent’anni di inchieste, delusioni e battaglie, segnati dalla malagiustizia e dal tradimento della politica.

In serata, alle 21.00 alla Palazzina Azzurra, salirà sul palco Maurizio Landini con Un’altra storia (Piemme). Il segretario generale della CGIL offre un’autobiografia che è anche un manifesto civile: l’infanzia in Emilia, le lotte sindacali, il valore dei diritti e della democrazia. Un libro che parla soprattutto ai giovani, invitandoli a credere nel futuro.

La mattina del 30 agosto (ore 11.30, chalet “da Luigi”) sarà la volta di Massimiliano Buzzanca, con Ma che sei il figlio di Lando? (Mio padre in alto a destra) (Baldini+Castoldi). Un memoir familiare che svela l’uomo dietro il celebre attore Lando Buzzanca, tra affetto e conflitti, aneddoti privati e il peso di un’eredità importante.

Il pomeriggio (ore 18.00, Niwa Food & Drink) toccherà ad Antonio Pascale con Cose umane (Einaudi). Con il suo stile ironico e tagliente, lo scrittore riflette sulla memoria familiare e sui cambiamenti sociali: un agosto sospeso tra passato e presente, tra Pinocchio e MasterChef, tra generazioni che cercano fili comuni.

Alle 21.00 alla Palazzina Azzurra sarà protagonista Saba Anglana con La signora meraviglia (Sellerio). Attrice, cantante e scrittrice, racconta la vicenda di una famiglia divisa tra Etiopia, Somalia e Italia: un romanzo intenso su identità, cittadinanza e appartenenza, finalista al Premio Strega 2025.

Il 31 agosto il festival si apre (ore 11.30, chalet “da Luigi”) con Martina Pucciarelli e il suo Il Dio che hai scelto per me (HarperCollins), esordio letterario che ripercorre la vita di una giovane donna cresciuta all’interno dei Testimoni di Geova, capace di liberarsi da un destino imposto per scegliere la propria libertà affettiva e spirituale.

Nel pomeriggio (ore 18.00, Niwa Food & Drink) Nicoletta Romanoff presenta Come il tralcio alla vite. La sfida di rimanere in cammino con Dio (Rizzoli), un memoir di fede e resilienza, che nasce dal dolore di lutti familiari e dalla maternità precoce, trasformandosi in un racconto di speranza e rinascita, con una prefazione di Erri De Luca.

Gran finale alle 21.00 alla Palazzina Azzurra con Paolo Conti e Ecco a voi. Una storia italiana. Pippo Baudo (Solferino), che celebra uno dei volti più iconici della televisione italiana. Tra ricordi e aneddoti, il libro restituisce la figura di Pippo Baudo e attraversa decenni di cultura popolare, dai primi programmi fino ai Festival di Sanremo.