ASCOLI PICENO – Nel pomeriggio odierno, militari dell’aliquota operativa della Compagnia di San Benedetto del Tronto, coadiuvati in fase esecutiva dall’aliquota radiomobile, davano esecuzione all’Ordinanza di custodia cautela in carcere emessa dall’Ufficio GIP del Tribunale di Ascoli Piceno nei confronti di due giovani di origini albanesi, di anni 21 e 23, residenti nella provincia picena. I due sono accusati di tentato omicidio, mediante accoltellamento, nei confronti di un 23enne tunisino, nonché di rissa aggravata in concorso.
Le indagini dei militari, condotte sotto la direzione della Procura della Repubblica di Ascoli Piceno, hanno consentito di ricostruire la dinamica della violenta aggressione, a seguito della quale il giovane riportava un’importante lacerazione epatica da arma bianca e lesioni multiple conseguenti ai traumi subiti.
I due, dopo le operazioni di rito, sono stati trasportati al carcere di Marino del Tronto, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria procedente, alla quale, nei prossimi giorni, a seguito degli interrogatori di garanzia, potranno raccontare la propria versione dei fatti.
