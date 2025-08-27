L’Università di Tutte le Età e del Tempo Libero è lieta di annunciare l’attesissimo Utes Expo, un evento speciale dedicato alla presentazione dei nuovi corsi per l’anno accademico in arrivo. L’appuntamento è previsto per sabato 6 settembre dalle ore 17 presso la suggestiva Rotonda di San Benedetto del Tronto.

L’evento rappresenta un’occasione unica per tutti i cittadini che desiderano arricchire le proprie conoscenze e scoprire nuove passioni. L’evento è una vetrina completa di tutte le discipline offerte dall’università, che spazia dalla cultura generale alla creatività, dal benessere fisico alle nuove tecnologie.

Tra i principali focus di quest’anno verranno presentati i seguenti percorsi formativi:

Corsi di Lingue: Potenziamento delle lingue più richieste, con docenti madrelingua e metodi didattici innovativi.

Laboratori Creativi: Spazi dedicati a pittura, scultura, fotografia e artigianato, per stimolare la creatività in ogni sua forma.

Conferenze e Seminari: Incontri con esperti e professionisti su temi di attualità, storia, arte e scienze.

Attività per il Benessere: Fitness ed altre discipline per il mantenimento di un sano equilibrio psicofisico.

“Siamo molto orgogliosi di presentare questa nuova offerta formativa, pensata per soddisfare le esigenze di una comunità sempre più desiderosa di apprendere e crescere,” ha dichiarato Diana Lanciotti “L’Utes Expo non è solo un evento informativo, ma un vero e proprio momento di condivisione e scoperta, aperto a tutti, senza limiti di età o prerequisiti.”

Durante la giornata, è possibile incontrare i docenti, porre domande sui programmi e iscriversi direttamente ai corsi. Alle ore 21.30 l’Utes offre alla cittadinanza un concerto gratuito dei Vari Età.

Per ulteriori dettagli e per consultare il programma completo della giornata, invitiamo a visitare il sito ufficiale www.utes.academy.