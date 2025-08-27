San Benedetto- Una donna ferita. La donna che stava percorrendo il tracciato in sella alla bici ha avuto la peggio, cadendo rovinosamente a terra. La ciclista è stata soccorsa dal 118 e affidata alle cure mediche. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio in viale Trieste. Sulla pista ciclabile del lungomare di San Benedetto del Tronto, in viale Trieste, nel pomeriggio di oggi si è verificato uno scontro tra un monopattino e una bicicletta. L’incidente è avvenuto intorno alle 15.