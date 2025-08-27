SAN BENEDETTO – Grande ritorno a San Benedetto, Aldo Anzuini ex difensore della Sambenedettese, è tornato nella città rivierasca facendo visita al ristorante Rustichello.

Anzuini ha vestito la maglia rossoblu dal 1971 al 1976, in 5 campionati colleziona 146 presenze e alla fine del terzo anno conquista anche la promozione in Serie B. L’ex calciatore e allenatore romano comincia la sua carriera nella Lazio ma è proprio alla Samb e successivamente all’Almas che collezione i maggiori numeri in termini di presenze. Da allenatore ha guidato per una stagione L’Aquila e per una l’Astrea.