Mansioni principali

1. Gestione delle operazioni di cassa e assistenza al cliente.

2. Riordino e rifornimento scaffali.

3. Cura e sistemazione del banco ortofrutta.

4. Attività generali di supporto al buon funzionamento del punto vendita.

Requisiti richiesti

1. Pregressa esperienza in attività di vendita o in negozio alimentare.

2. Conoscenza delle basi di gestione della cassa.

3. Capacità organizzative e attenzione al dettaglio.

4. Buone doti relazionali e predisposizione al lavoro di squadra.

5. Flessibilità oraria

Contratto: valutabili inserimenti sia full time che part time.

Orario: su turni dal lunedì al sabato.

Contratto e orario saranno valutati in base al profilo e alle esigenze del candidato/a.

Per candidarsi inviare c.v. tramite Whatsapp al numero : 327 805 1391