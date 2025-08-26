Mansioni principali
1. Gestione delle operazioni di cassa e assistenza al cliente.
2. Riordino e rifornimento scaffali.
3. Cura e sistemazione del banco ortofrutta.
4. Attività generali di supporto al buon funzionamento del punto vendita.
Requisiti richiesti
1. Pregressa esperienza in attività di vendita o in negozio alimentare.
2. Conoscenza delle basi di gestione della cassa.
3. Capacità organizzative e attenzione al dettaglio.
4. Buone doti relazionali e predisposizione al lavoro di squadra.
5. Flessibilità oraria
Contratto: valutabili inserimenti sia full time che part time.
Orario: su turni dal lunedì al sabato.
Contratto e orario saranno valutati in base al profilo e alle esigenze del candidato/a.
Per candidarsi inviare c.v. tramite Whatsapp al numero : 327 805 1391
