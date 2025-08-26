Responsabilità:

-Accogliere e assistere i clienti nel processo di acquisto, fornendo consulenze personalizzate.

-Realizzare progetti di arredamento 3D in base alle esigenze del cliente.

-Gestire l’intero ciclo di vendita, dalla consulenza iniziale alla chiusura del contratto.

Competenze Richieste:

-Gradita capacità di utilizzo di software di progettazione 3D e del pacchetto Office.

-Capacità comunicative e relazionali.

Cosa Offriamo:

-Formazione su prodotti, tecniche di vendita e progettazione 3D.

Requisiti:

-Diploma o laurea in design d’interni, architettura o discipline affini.

-Esperienza nella vendita

Disponibilità a lavorare su turni, inclusi i fine settimana.

Per candidarsi inviare c.v a: ufficio.ideeedesign@gmail.com