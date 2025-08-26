Responsabilità:
-Accogliere e assistere i clienti nel processo di acquisto, fornendo consulenze personalizzate.
-Realizzare progetti di arredamento 3D in base alle esigenze del cliente.
-Gestire l’intero ciclo di vendita, dalla consulenza iniziale alla chiusura del contratto.
Competenze Richieste:
-Gradita capacità di utilizzo di software di progettazione 3D e del pacchetto Office.
-Capacità comunicative e relazionali.
Cosa Offriamo:
-Formazione su prodotti, tecniche di vendita e progettazione 3D.
Requisiti:
-Diploma o laurea in design d’interni, architettura o discipline affini.
-Esperienza nella vendita
Disponibilità a lavorare su turni, inclusi i fine settimana.
Per candidarsi inviare c.v a: ufficio.ideeedesign@gmail.com
