GROTTAMMARE – È diventato un caso mediatico nazionale, ripreso dai principali quotidiani italiani quello che riguarda Marco Santin, membro della Gialappa’s Band. Polemica nata durante l’evento Cabaret Amoremio a Grottammare, poche settimane fa. Dopo un appello contro il genocidio a Gaza, Santin ha minimizzato gli attacchi di Hamas del 7 ottobre, affermando che sono “tutte ca**ate”. Le sue parole hanno scatenato una reazione rabbiosa da parte di uno spettatore, che lo ha insultato pesantemente. L’episodio ha generato un acceso dibattito.

