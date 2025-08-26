SAN BENEDETTO – Un lampione è caduto questa mattina davanti alla chiesa di Stella Maris, in piazza nei pressi del Teatro Concordia. Non è ancora chiaro cosa abbia provocato l’incidente, ma la struttura è finita a terra andando in frantumi e destando curiosità e preoccupazione tra i passanti. Fortunatamente non si registrano feriti, mentre resta da chiarire la dinamica dell’accaduto e saranno necessari interventi per il ripristino.