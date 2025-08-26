WEB TV – Scienziati nel Pallone daily, puntata del 26 agosto.

Il punto sull’Ascoli con Edoardo Ciriaci, radiocronista di Radio Latte e Miele e opinionista dell’Ascoli Calcio (QUI il suo canale Youtube): tra il clima derby, il calcio mercato e le prospettive della nuova stagione iniziata con la vittoria ai rigori contro il Pineto (che ha fruttato il terzo derby dell’anno) e col pareggio in casa contro la Pianese. Segui l’intervista di Antonio Di Salvatore.