WEB TV – La passione per il calcio non si spegne e da quest’anno Scienziati nel Pallone non si ferma mai. Oltre all’appuntamento settimanale, nasce la versione daily, con approfondimenti quotidiani dedicati alla Sambenedettese, all’Ascoli e in generale sul girone B di Serie C.
Notizie, analisi, interviste, aggiornamenti in tempo reale: un filo diretto per chi vuole restare sempre informato e non perdere nulla di ciò che accade nel mondo rossoblu e non solo.
Per non perderti nemmeno un contenuto, segui i canali ufficiali di Riviera Oggi: il calcio, raccontato con competenza e passione, ogni giorno.
Scienziati nel Pallone. San Benedetto trionfa nel calcio e nel rugby. Segui la puntata
Stasera in onda una nuova puntata per commentare l'annata magica della nostra città, col successo della Samb calcio e della Fifa Security Unione Rugby. In studio coach Lobrauco, Antonio Di Salvatore e Nazzareno Perotti. Conduce Ana Dorindi
