SAN BENEDETTO – Ieri, domenica 24 agosto, il teatro Concordia di San Benedetto ha ospitato la prima delle due serate della rassegna “Versi di fine estate”, un evento organizzato da Seventeen eventi con il patrocinio del Comune.

La serata ha offerto al pubblico un’esperienza emozionante e coinvolgente, unendo la potenza della poesia alla suggestione della musica.

Protagonista indiscusso della serata è stato l’attore Michele Placido, che ha guidato il pubblico in un affascinante viaggio attraverso la storia della poesia italiana.

Placido ha declamato i versi dei più grandi autori del nostro paese, tra cui Dante, Leopardi e D’Annunzio, dimostrando ancora una volta la sua straordinaria capacità interpretativa.

A fare da perfetta cornice alle sue parole le musiche originali del maestro e storico collaboratore dell’attore, Davide Cavuti.

Ispirate ai grandi compositori di tango, le melodie, eseguite dal suo ensemble, hanno creato un’atmosfera magica e suggestiva, che ha saputo emozionare e coinvolgere profondamente il pubblico presente.

L’alternanza tra la recitazione di Placido e le esecuzioni musicali ha reso la serata un vero e proprio spettacolo per i sensi, celebrando la bellezza e la profondità dell’arte in ogni sua forma.