Accade sempre più spesso di vedere annunci in merito ai conti deposito senza spese, ovvero strumenti finanziari destinati ai risparmiatori, lanciati in Canada nel 1991 (e arrivati in Italia esattamente 10 anni dopo) nel ventaglio delle proposte bancarie. Ad oggi, tale prodotto prevede la possibilità di maturare una certa percentuale sulla somma depositata (definita al momento della stipula del contratto) in cambio dello stazionamento delle somme presso l’istituto di credito. Si tratta di un’opzione a basso rischio, utile per chi ha un capitale da parte e vuole farlo rendere nel medio-lungo periodo in vista di progetti futuri. Oggi è possibile accedervi anche online, grazie alle nuove funzionalità in piattaforma che permettono valutazioni rapide e una trasmissione sicura dei dati.

Perché scegliere un conto deposito a zero spese?

Questo tipo di prodotto finanziario ben si adatta alle esigenze dei risparmiatori, poiché permette di far fruttare eventuali somme depositate. Se l’utente sceglie tra le opzioni senza vincoli, inoltre, ha la possibilità di ritirare il proprio denaro in ogni momento senza incorrere in penali.

Per venire incontro alle necessità della clientela, istituti bancari come Santander Consumer Bank, gruppo affermato nel settore, offrono l’opportunità di aprire un conto deposito a zero spese. Non sono previsti, quindi, canoni mensili o annuali per la gestione dei fondi, l’estratto conto o altri movimenti.

La scelta di questa formula, è giustificata sia dalla possibilità di aprire la pratica online sia dalla bassa operatività rispetto ad altre soluzioni. Le uniche transazioni consentite sono da e verso il conto corrente associato, senza l’obbligo di erogazione di carte o libretti.

Deposito a risparmio zero spese, ecco cosa s’intende veramente

Quando si parla di prodotti bancari senza spese, non significa che non possano esserci costi previsti dalla normativa vigente. La Legge di Stabilità del 2014, infatti, prevede l’applicazione di un’imposta di bollo pari allo 0.20 % su tutte le somme vincolate, a prescindere dal loro ammontare.

Ciò rappresenta una sostanziale differenza rispetto ai conti correnti, per i quali la tassazione è fissa (34.20 € in 1 anno) e scatta solo se la giacenza media annua supera i 5000 € (anche per 1 unico giorno). Dal punto di vista fiscale occorre detrarre il 26% di tasse sulle plus-valenze, quindi sugli interessi maturati. Si tratta di una regola riguardante buona parte dei prodotti finanziari finalizzati al risparmio e non soltanto i depositi liberi e vincolati. In caso di mancato rispetto del vincolo, inoltre, vanno calcolate eventuali penali relative al ritiro anticipato degli importi e/o alla chiusura prima dei termini indicati sul contratto. Pertanto la dicitura zero spese riguarda la gestione operativa del conto.

Conto libero e vincolato, differenze e analogie

Le banche danno l’opportunità di aprire 2 tipologie di conto deposito : libero e vincolato. Il primo non pone limiti temporali per il ritiro dei fondi ed è l’ideale per coloro che potrebbero aver bisogno di disporre delle proprie somme nel breve periodo; il pagamento della quota d’interesse avviene ogni 90 giorni. Nel secondo caso, invece, si prevede il pagamento di una penale nell’eventualità di un prelievo anticipato delle proprie somme. I conti vincolati, quindi, hanno più restrizioni, ma anche maggiori rendimenti rispetto a quelli flessibili, in quanto richiedono uno stazionamento prolungato degli importi (tipicamente da 6 mesi a 3 anni, talvolta fino a 5 con possibilità di rinnovo). Gli utenti possono scegliere il deposito misto come terza alternativa, in maniera tale da disporre una parte del capitale senza vincoli.

Ad ogni modo, entrambi devono appoggiarsi a un conto corrente per la movimentazione del denaro in entrata e in uscita, non possono andare in negativo e non includono l’uso di carte o libretti. Inoltre possono essere condivisi con 1 o 2 persone e altrettanti Iban, pertanto esiste la possibilità di cointestarli.

I vantaggi del deposito online senza spese

Negli ultimi anni gli istituti di credito stanno proponendo ai clienti questo strumento di risparmio. Gli annunci in rete stanno aumentando nel tempo, con proposte adatte ai profili finanziari più diversificati. Ecco i punti di forza dei conti deposito online:

• apertura in pochi click

• tempi di attivazione rapidi

• niente file in banca

• garanzia FITD fino a 100000 €, come per i conti correnti

• accesso alla piattaforma tutti i giorni

• zero sprechi di carta

• nessuna spesa di gestione

• condizioni chiare.

Santander Consumer Bank, leader nella fornitura di prodotti finanziari su misura, permette di aprire conti flessibili e vincolati in modo semplice, veloce e sicuro.

L’offerta di Santander sui depositi a risparmio

Attivare un conto deposito online richiede pochi passaggi. Il gruppo Santander Consumer Bank, nato nel 1857 con filiali in tutto il mondo, permette l’accesso ai propri servizi finanziari senza fare code allo sportello, con possibilità di effettuare l’iscrizione tramite Spid e senza alcun obbligo di aprire un conto corrente con l’istituto. Gli unici requisiti richiesti sono la maggiore età, il possesso di un Iban a proprio nome e la cittadinanza italiana.

Per concludere, i depositi a risparmio sono una buona opportunità per chi vuole una rendita modesta e a basso rischio, scegliendo una società affidabile, con un servizio di assistenza valido e pronto a intervenire in caso di eventuali necessità.